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Чайник

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2024
Побеждаем накипь в чайнике: простые методы, которые растворяют накипь за 5 минут
24 декабря, 13:30
А так ли вредна накипь в чайнике? Вся правда о белой накипи от воды
19 декабря, 08:11
Можно ли кипятить воду несколько раз? Разбираемся в мифах и фактах
25 сентября, 12:00
Чистый чайник без накипи: лучшие домашние средства и методы очистки
29 августа, 10:00
Иван-чай: когда собирать и как ферментировать
18 июля, 06:38
2023
10-месячный ребёнок из Башкирии поступил в больницу с ожогами
Происшествие произошло накануне вечером, 29 сентября, в Стерлитамаке.
30 сентября 2023, 11:50

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