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БГМУ

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Октябрь 2024
Уфимские чиновники купили сказочную технику
2 октября 2024, 13:44
Август 2024
Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе
Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.
7 августа 2024, 18:34
Июнь 2024
Университет отчислит 15 подравшихся студентов в Уфе
25 июня 2024, 10:05

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