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Бездомные собаки

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2024
Хатико появился у больницы в Уфе
20 ноября, 12:32
Служба отлова в Башкирии убивала собак
14 мая, 16:41
Жители Уфы пожаловались на бездомную собаку, гонявшую по двору школьника
21 марта, 07:26
2023
«Поджидала свора»: в Башкирии снова заметили стаю бездомных собак
8 ноября 2023, 13:35
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Башкирии
Ранее сообщалось о нападении собак на жителей Салавата.
30 октября 2023, 16:29
Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак
С жалобой на бродячих животных в комментариях на странице Радия Хабирова обратились жители Черниковки.
18 сентября 2023, 11:42

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