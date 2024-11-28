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Бастрыкин

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Ноябрь
Бастрыкин взялся за уфимскую разруху
28 ноября, 08:38
Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из Уфы
23 ноября, 15:02
Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии
7 ноября, 16:04
Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе
6 ноября, 15:55
Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина
4 ноября, 12:00
Октябрь
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина
10 октября, 08:21
Сентябрь
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии
19 сентября, 15:46
Школу в Башкирии не могут отремонтировать без следователей
12 сентября, 14:57
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
2 сентября, 15:21
Угрозы убийством в Башкирии дошли до Бастрыкина
1 сентября, 05:40
Август
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа, 17:13
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину
27 августа, 09:50
До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии
26 августа, 14:58
Июль
Уфимский разврат заинтересовал следствие
31 июля, 13:35
Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России поручил провести тщательное расследование по делу о нарушении прав воспитанников детского дома в Башкортостане, сообщает пресс-служба СК России.
25 июля, 12:39

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