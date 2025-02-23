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Балтачевский район

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2025
Помогал папе в гараже: взрыв с двумя пострадавшими в Башкирии
23 февраля, 13:50
Легенда башкирской сцены попала в больницу
18 февраля, 17:47
Неправильная печь задушила пенсионера в Башкирии
9 февраля, 08:18
2024
ДТП со школьным автобусом расследуют в Башкирии
27 декабря 2024, 06:50
В Башкирии завели уголовное дело из-за ДТП со школьным автобусом
23 декабря 2024, 18:47
Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии
То, что чиновники называют «ямочностью» и «колейностью», вызывает массу неудобств для местных жителей.
6 апреля 2024, 04:00
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
2 апреля 2024, 07:10
2023
В Башкирии раздадут бесплатные земельные участки
Граждане могут рассчитывать на землю до 15 соток.
30 октября 2023, 08:46

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