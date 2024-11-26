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Бакалинский район

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2024
Студент нефтяного института раскаялся в убийстве
26 ноября, 05:19
Магазины Башкирии завалят яйцами
22 ноября, 17:03
Башкирия потеряла рекордные запасы сена
9 ноября, 09:54
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49
Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии
11 июля, 06:02
Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии
Мужчина решил искупаться во время семейной поездки к водоему, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
3 июля, 14:30
Хабиров пригрозил уволить крупного чиновника из-за компромата
Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением руководителю администрации Бакалинского района Олегу Ефимову. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве региона.
10 июня, 07:39
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая, 08:11
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля, 04:43
2023
Тело школьника нашли на мосту в Башкирии
Происшествие произошло накануне вечером, 17 сентября, в Бакалинском районе республики.
18 сентября 2023, 14:20

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