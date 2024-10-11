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Бабье лето

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2024
Зима крадётся к Уфе
11 октября, 15:01
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Неустойчивая погода не оставляет Башкирию
7 октября, 14:49
Жара вместо мороза придёт в Башкирию
29 сентября, 09:42
Уфу ждут погодные качели
25 сентября, 18:24
Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии
25 сентября, 04:07
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Бабье лето в Башкирии кончится сегодня
19 сентября, 07:06
Погода не пощадит жителей Башкирии
18 сентября, 18:59
Бабье лето прощается с Башкирией
18 сентября, 10:49
Когда в Башкирии закончится бабье лето
13 сентября, 13:34
В Башкирии вмиг изменится погода
11 сентября, 06:08
Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим
8 сентября, 05:37
Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию
25 августа, 19:07
Бабье лето в Башкирии или ранняя пасмурная осень — смотрим прогноз погоды
23 августа, 16:42
Жуткий циклон идёт на Башкирию
12 августа, 07:17
2023
Аномальные заморозки накроют Башкирию
Однако спустя несколько дней в республику вновь вернется «бабье лето».
19 сентября 2023, 15:30
2017
В Башкирию пришло «бабье лето»
14 сентября 2017, 06:43
В Уфу завтра придет настоящее «бабье лето»
13 сентября 2017, 13:40

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