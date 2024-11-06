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Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
В Уфе отменили треть рейсов
25 октября, 17:47
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая, 12:08
Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?
26 апреля, 11:20
Жители Башкирии смогут ежедневно летать в столицу Саудовской Аравии
Авиварейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.
18 марта, 04:35
Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан
Подробности о новом авиарейсе раскрыли в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
14 марта, 10:44
2023
Жителям Башкирии станет проще летать в Нижневартовск
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.
13 декабря 2023, 06:35
Техническую неисправность во время взлета выявили на самолете, летевшем в Уфу
Подробности сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.
4 декабря 2023, 09:15
Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы
Список маршрутов был утвержден Росавиацией.
8 ноября 2023, 09:51
ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси
20 сентября 2023, 10:55
Прямые перелеты из Уфы в Ярославль начнут выполняться с 11 сентября
Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили в пресс-службе минтранса Башкортостана
11 сентября 2023, 06:23
«8,5 часов»: пассажирам рейса Уфа-Алматы сделали важное заявление
16 августа 2023, 03:40
Необычное послание заметили пассажиры на самолете авиакомпании, летающей в Уфу
Фразу из двух слов, написанную на закрылке самолета, заметили пассажиры во время одного из недавних рейсов, сообщает телеканал UTV
28 июля 2023, 13:33
Жители Уфы смогут отправиться в Хургаду
Авиакомпания «Россия» в партнерстве с туристическим оператором «Библио-Глобус» запускает сезонную программу полетов в Египет, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима
4 июля 2023, 06:06
Прямой рейс из Уфы в Астану запустят уже в следующем месяце
О возобновлении прямого авиасообщения со столицей республики Казахстан заявил глава Башкирии Радий Хабиров
25 июня 2023, 03:15
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
Сигнализация сработала на самолете компании «Utair», сообщает телеграм-канал AviaIncident
19 июня 2023, 07:17
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Самолет осуществлял перелет Уфа-Сургут, неисправность произошла во время посадки в аэропорту назначения.
15 июня 2023, 07:50
Экипаж рейса Волгоград-Уфа сделал важное заявление и прервал вылет
Экипаж авиасудна, выполнявшего рейс Волгоград (Гумрак) — Уфа, сообщил в докладе о повышенной вибрации правого двигателя, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент
30 мая 2023, 08:06
2022
Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул
21 мая 2022, 06:05

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