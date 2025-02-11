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Аттракционы

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2025
Как меня штормило: парка времён СССР не хватает уфимцам
11 февраля, 03:52
Празднуем Китайский Новый год, катаемся на лыжах: чем заняться в Уфе на выходных
30 января, 19:00
2024
Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября 2024, 13:51
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
30 августа 2024, 10:49
15 мая в Башкирии предлагают работать на час меньше
13 мая 2024, 07:55
2023
Трагедия на карусели: в Башкирии девочка пострадала от поломки аттракциона
В Нефтекамске девочка получила травмы, катаясь на карусели. Об этом сообщил городской суд.
24 октября 2023, 08:29
На фестивале «Молочная страна» в Уфе разыграют 449 кг мороженого
Стало известно, что в этом году фестиваль пройдёт на новой площадке.
21 августа 2023, 13:12

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