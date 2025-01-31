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Археология

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Январь
В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище
31 января, 04:56
Ноябрь 2024
Древнего верблюда нашли в Башкирии
В регионе было обнаружено уникальное наскальное изображение двугорбого верблюда, сообщает в пятницу, 22 ноября, историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш».
22 ноября 2024, 05:22
Сентябрь 2024
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
Строительством на территории объекта культурного наследия привело к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник, 30 сентября, Следком Башкирии.
30 сентября 2024, 09:48

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