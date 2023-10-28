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Аптеки

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2023
В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов
28 октября 2023, 10:26
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные статистики о ценах на медикаменты в аптеках республики обнародовал Башстат.
8 октября 2023, 09:54
Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии
Подробности о динамике цен на популярные лекарства из аптек Башкирии сообщает портал «Продажи.РФ».
19 сентября 2023, 12:37
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные об изменении стоимости лекарственных препаратов публикует Башстат.
2 сентября 2023, 13:00
2020
В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц
14 декабря 2020, 06:22
В Башкирии решили фасовать витамин С прямо в аптеках, чтобы избавиться от дефицита
25 октября 2020, 07:53
2019
ОНФ в Башкирии: Аптеки не приспособлены для маломобильных граждан
15 августа 2019, 06:52
УФАС заподозрил «Башфармацию» в ограничении конкуренции
Положение компании о закупках противоречит федеральному закону.
30 июля 2019, 07:05
После проверки КСП уволился гендиректор «Башфармации» Салават Рахматуллин
19 апреля 2019, 04:43
2017
Новые правила отпуска лекарств спровоцировали ажиотаж в аптеках
12 октября 2017, 11:00

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