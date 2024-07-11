Амурская область

На руднике «Пионер» в Приамурье прекратили спасательную операцию

В Амурской области принято решение прекратить спасательную операцию на руднике под названием «Пионер». Данное решение приняли из-за возможных повторных обвалов, которые могут поставить под угрозу жизнь спасателей и добровольцев, участвующих в процессе.