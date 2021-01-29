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Алина Хабирова
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2021
«С 5 утра стояли в очереди». В Башкирии семьи с детьми-инвалидами заявили об унижении
29 января 2021, 12:17
2018
Мы искали детей по всей Черниковке: уфимцы рассказали о проблемах 51-го маршрута
15 ноября 2018, 15:39
Уфимка выяснила, соблюдают ли ПДД на транспортных остановках
15 ноября 2018, 14:18
2017
В главном музее Башкирии вспомнили, как в Эстонии поменяли памятник Юлаеву
25 августа 2017, 22:04
Районы-спутники Уфы нуждаются в комфортном транспорте
25 августа 2017, 20:00
В Уфе Национальный музей выкупает у населения уникальные предметы старины
25 августа 2017, 19:00