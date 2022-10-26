Ахмадинуров Рустем Маратович

Автор более 60 научных и научно-методических работ, в том числе трех монографий и пяти учебно-методических пособий с грифом УМО. Одна из последних монографий — «Экономическое пространство социальной работы», в которой собран уникальный эмпирический материал по экономическому обеспечению социальной сферы Республики Башкортостан.