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Ахмадинуров Рустем Маратович

Вид деятельности: Руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия"

Дата/Место рождения: 11 апреля 1968, город Уфа, Республика Башкортостан

Образование: Башкирский государственный педагогический институт, история, социально – политические дисциплины и английский язык; Академия труда и социальных отношений г.Москва, спец. экономика и социология труда, кандидат экономических наук, доктор социологических наук.

Партия: Единая Россия

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Резюме

Автор более 60 научных и научно-методических работ, в том числе трех монографий и пяти учебно-методических пособий с грифом УМО. Одна из последних монографий — «Экономическое пространство социальной работы», в которой собран уникальный эмпирический материал по экономическому обеспечению социальной сферы Республики Башкортостан.

Биография

1986 - 1988

служба в Вооруженных силах СССР

1990 - 1996

председатель профкома студентов Башкирского государственного педагогического университета и Лиги студентов РБ.

1996 - 1997

заместитель начальника отдела по делам ветеранов и организации социальной помощи Министерства социальной защиты населения Республики Башкортостан.

1997 - 1999

заместитель начальника отдела финансирования аппарата управления и социальной защиты населения Министерства финансов Республики Башкортостан.

1999 - 2002

руководитель Регионального исполкома ОПОО (партии) «Отечество».

2002 - 2004

заместитель руководителя Регионального исполкома - начальник отдела по связи с общественностью партии «Единая Россия»

2003 - 2004

руководитель Территориального представительства Федеральной службы по финансовым рынкам в РБ (по совместительству);

2004 - 2017

директор филиала «Российский государственный социальный университет» в г. Уфе, советник при ректорате Российского государственного социального университета.

2017 - 2018

руководитель Аппарата Общественной Палаты городского округа Красногорск Московской области.

2019 - По настоящее время

временно исполняющий обязанности руководителя Регионального исполкома Партии "Единая Россия" в Башкортостане

Материалы СМИ

Рустем Ахмадинуров утвержден руководителем исполкома «Единой России» в Башкирии

Его кандидатура утверждена президиумом генсовета партии в Москве

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