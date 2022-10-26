Ахмадинуров Рустем Маратович

Вид деятельности: Руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия"
Дата/Место рождения: 11 апреля 1968, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование: Башкирский государственный педагогический институт, история, социально – политические дисциплины и английский язык; Академия труда и социальных отношений г.Москва, спец. экономика и социология труда, кандидат экономических наук, доктор социологических наук.
Партия: Единая Россия
Автор более 60 научных и научно-методических работ, в том числе трех монографий и пяти учебно-методических пособий с грифом УМО. Одна из последних монографий — «Экономическое пространство социальной работы», в которой собран уникальный эмпирический материал по экономическому обеспечению социальной сферы Республики Башкортостан.
служба в Вооруженных силах СССР
председатель профкома студентов Башкирского государственного педагогического университета и Лиги студентов РБ.
заместитель начальника отдела по делам ветеранов и организации социальной помощи Министерства социальной защиты населения Республики Башкортостан.
заместитель начальника отдела финансирования аппарата управления и социальной защиты населения Министерства финансов Республики Башкортостан.
руководитель Регионального исполкома ОПОО (партии) «Отечество».
заместитель руководителя Регионального исполкома - начальник отдела по связи с общественностью партии «Единая Россия»
руководитель Территориального представительства Федеральной службы по финансовым рынкам в РБ (по совместительству);
директор филиала «Российский государственный социальный университет» в г. Уфе, советник при ректорате Российского государственного социального университета.
руководитель Аппарата Общественной Палаты городского округа Красногорск Московской области.
временно исполняющий обязанности руководителя Регионального исполкома Партии "Единая Россия" в Башкортостане
Его кандидатура утверждена президиумом генсовета партии в Москве