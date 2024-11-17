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2024
Жителей Стерлитамака напугал серьёзный пожар
17 ноября, 18:13
Башкирия потеряла рекордные запасы сена
9 ноября, 09:54
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Пожар превратил башкортостанца в уголь
20 октября, 06:50
Первые жертвы первого снега появились в Башкирии
11 октября, 13:49
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
6 октября, 08:18
Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП
23 августа, 13:06
Ангела спасли в Башкирии
20 августа, 10:27
Юная девушка погибла в Башкирии
19 августа, 06:54
Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей
Ссора во время романтической прогулки закончилась двумя часами плутания по лесу, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.
14 июля, 11:27
Известна причина эвакуаций по всей Уфе
4 июля, 08:03
2023
В Башкирии снова пропали туристы
24 августа 2023, 17:10

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