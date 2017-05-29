"Также канал входит в список центров, которые необходимы для подготовки спортсменов сборных команд РФ. На все работы будет потрачено более 728 миллионов", - сказано в публикации.

По информации RostovGazeta, реконструкция завершится к декабрю. В прошлом году специалисты освоили более 250 миллионов рублей.

В данный момент на завершающем этапе находятся работы по выравниванию береговой линии и расчистке.

Издание отмечает, что также идет реконструкция очистных сооружений канализации города. Планируется увеличить их производительность.