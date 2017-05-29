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Спорт
Реконструкция гребного канала "Дон" в Ростове завершится в 2017 г// 29.05.2017
Власти Ростова-на-Дону к концу 2017 году планируют завершить реконструкцию гребного канала "Дон", которая проходит в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году, сообщает издание RostovGazeta.
"Также канал входит в список центров, которые необходимы для подготовки спортсменов сборных команд РФ. На все работы будет потрачено более 728 миллионов", - сказано в публикации.
По информации RostovGazeta, реконструкция завершится к декабрю. В прошлом году специалисты освоили более 250 миллионов рублей.
В данный момент на завершающем этапе находятся работы по выравниванию береговой линии и расчистке.
Издание отмечает, что также идет реконструкция очистных сооружений канализации города. Планируется увеличить их производительность.
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