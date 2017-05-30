По словам Артура Парфенчикова, «Онежский тракторный завод» - старейший завод страны, построенный в 1703 году Петром I - всегда был важной частью экономики Карелии и крупным налогоплательщиком, пишет газета Взгляд. Несмотря на экономические трудности, предприятие и сегодня осваивает новые технологии, выпуская современную колесную и гусеничную лесозаготовительную технику. Кроме того, на завод из Красноярска было перенесено производство харвестеров и форвардеров, что является успешным импортозамещающим проектом.

Врио главы Карелии отметил, что сегодня предприятие модернизируется. На базе завода будет создан Центр по производству лесозаготовительной техники, поддержку инвестиционному проекту окажет Минпромторг РФ. Фонд развития промышленности перечислит 107 миллионов рублей на модернизацию ОТЗ. Еще 85 миллионов рублей будет перечислено из федерального бюджета на проведение новых разработок лесозаготовительной техники.

Парфенчиков рассказал, что познакомился с работой завода сразу после того, как был назначен врио главы Карелии. Он поговорил с руководством предприятия и первым заместителем главы республики Карелия Александром Чепиком о будущей судьбе ОТЗ. Было принято решение попросить у Внешэкономбанка, как главного кредитора, помощи в сохранении предприятия и не допустить банкротство ОТЗ. Сейчас стало ясно, какие меры нужно принять для того, чтобы уникальный для Карелии завод стал конкурентным, подчеркнул Парфенчиков.