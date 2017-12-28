"Сорокину инкриминируют получение взятки в крупном размере, в связи с чем 18 декабря правоохранительные органы возбудили уголовное дело", - сказано в сообщении.

На заключении Сорокина под стражу настаивали прокуратура и следствие, утверждая, что на свободе обвиняемый может уничтожить улики и оказать влияние на свидетелей.

По мнению специалистов, шумиха вокруг Сорокина носит явно политический характер, берущий начало далеко за пределами региона.

"На одно и то же время пришлись и арест Сорокина, и выход фильма с обвинениями бывшего зампреда. Существует презумпция невиновности, и, пока решения суда не было, Сорокин в глазах общественности невиновен", - рассказал NewsNN гуманитарный технолог Константин Барановский.

По словам Барановского, фильм журналиста Геннадия Григорьева о земельных махинациях Сорокина явно снимался за пределами места событий и по материалам заказчика. На последнее указывает то, что Григорьев по состоянию здоровья не вникал в происходящее в Нижнем Новгороде и постоянно находился в Дзержинске.

В поддержку зампреда Заксобрания выступили и многие горожане. В частности, директор городской школы-интерната для детей с проблемами слуха рассказал, что Сорокин помог с ремонтом учреждения. Местная жительница Светлана Иконникова поведала о материальной помощи от Сорокина, благодаря которой стала возможна дорогостоящая операция для ее больного ДЦП сына.

Об участии Сорокина в делах проекта заявили члены общественной организации "Жители блокадного Ленинграда". Домком одного из многоквартирных домов города рассказала, что неоднократно обращалась за помощью к Сорокину в вопросах благоустройства и всегда ее получала.