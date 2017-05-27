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Общество
Эксперт Amarkets поддержал включение части Карелии в Арктическую зону РФ// 27.05.2017
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев назвал здравой идею включить в состав Арктической зоны России часть республики Карелия.
Власти РФ уже подготовили проект документа, который узаконит вхождение Беломорского, Лоухского и Кемского районов Карелии в состав российской Арктики. Об этом пишут “Новые известия”.
Не так давно с подобной инициативой выступил и временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков. Его поддержал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
Эксперт Amarkets подчеркнул, что географическое расположение и климатические особенности Карелии позволяют ей получить новый статус. Реализация проекта расширения Арктической зоны гармонизирует распределение федерального бюджета в рамках программы ее социально-экономического развития.
Вхождение в Арктическую зону России поможет республике получить дополнительные средства на развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктур.
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