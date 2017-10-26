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Общество

В Ростове снесут незаконное строение возле объекта ЧМ-2018

// 26.10.2017
В Ростове снесут незаконное строение возле объекта ЧМ-2018 К сносу незаконно возводимого строения приступили в Ростове-на-Дону на улице Шоссейной, сообщила RostovGazeta.

"Работы по демонтажу начали после вынесения решения суда", - сказано в сообщении.

По данным RostovGazeta, объект уже более двух лет возводится совсем рядом с Ворошиловским мостом и в сотнях метров от "Ростов-Арены", которая будет принимать участников чемпионата мира по футболу 2018 года Близость к Ворошиловскому мосту мешает прокладке каналов для отведения воды. Кроме того, владелец нарушил территориальные права, разместив часть объекта за пределами частного участка.

Отмечается, что объект проверили на наличие разрешения в 2015 году. В настоящее время приступили к его сносу.
© "МедиаКорСеть", 2017
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