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Общество
В Ростове снесут незаконное строение возле объекта ЧМ-2018// 26.10.2017
В Ростове снесут незаконное строение возле объекта ЧМ-2018 К сносу незаконно возводимого строения приступили в Ростове-на-Дону на улице Шоссейной, сообщила RostovGazeta.
"Работы по демонтажу начали после вынесения решения суда", - сказано в сообщении.
По данным RostovGazeta, объект уже более двух лет возводится совсем рядом с Ворошиловским мостом и в сотнях метров от "Ростов-Арены", которая будет принимать участников чемпионата мира по футболу 2018 года Близость к Ворошиловскому мосту мешает прокладке каналов для отведения воды. Кроме того, владелец нарушил территориальные права, разместив часть объекта за пределами частного участка.
Отмечается, что объект проверили на наличие разрешения в 2015 году. В настоящее время приступили к его сносу.
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