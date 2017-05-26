Как пишет издание Lenta.ru, 10 лет назад инвестиционный климат в РФ не был благоприятным из-за несовершенства государственной системы регулирования. За десятилетие правительство сделало многое, чтобы исправить ситуацию. Однако трудности никуда не исчезли, и проявляются они в том, что бизнесмены осуществляют противозаконные сделки, выводят прибыль за границу, а также скрывают финансовую отчетность от партнеров. Получив деньги такими средствами, предприниматели бегут из России в другие страны.

Издание попыталось разобраться в ситуации, связанной с крупной химической группой «Полипластик», 96,5% которой принадлежит APG Polyplastic. Этой компанией пополам владеют Strongfield Marketing и Ramilos Trading, которая в 2016 году вошла в состав группы А1. Хотя в руках бизнес-партнеров сосредоточены одинаковые доли, руководит «Полипластиком» Strongfield Marketing, которой управляет ее основатель Мирон Гориловский и его топ-менеджеры. При этом Ramilos Trading, будучи акционером с 2005 года, не оказывает почти никакого влияния на деятельность компании.

В апреле текущего года Ramilos Trading подала в суд на своего бизнес-партнера, так как нашла нарушения в аудите финансовой отчетности за 2014-2015 годы. По информации «Ведомостей», при аудите могли быть не проверены полнота перечня связанных сторон и не проанализированы сделки с ними на предмет соответствия рынку. Это могло привести к занижению прибыли предприятия.

Сомнения вызывает и деятельность компании «Полимертепло», которая принадлежит бенефициарам Strongfield Marketing. С юридической точки зрения она не имеет связей с «Полипластиком», но с фактической - работает вместе с ней: компании делят одни производственные мощности и персонал. При этом основная доля прибыли идет в «Полимертепло». С 2005 по 2015 год эта компания перечислила своим акционерам 4,8 миллиарда рублей дивидендов, при том, что размер ее прибыли в семь раз меньше, чем у «Полипластика», который за аналогичный промежуток времени выплатил своим акционерам всего 327 миллионов рублей. Однако акционерное соглашение обязывает «Полипластик» отдавать дивиденды в размере 25% от своей прибыли. Поэтому претензии Ramilos Trading, оставшейся без законных дивидендов, выглядят вполне обоснованными.

Когда компания «Полимертепла» перечисляла дивиденды, ею владела иностранная фирма «Полимертепло Груп Лимитед», бенефициар которой - Валентин Буяновский имеет паспорт гражданина Великобритании. Становится ясно, что прибыль ушла в зарубежный фонд, не подконтрольный российскому правосудию.

Российские налоговые органы тревожит такое положение дел. Как отмечает источник на рынке, прокуратура РФ уже обратила внимание на эту ситуацию, которая преодолела границу локального конфликта и стала оказывать отрицательное влияние на состояние инвестклимата в стране.