"Деньги на проведение спортмероприятия уже были выделены. В Ростов приедут команды из город Франции, Греции, Армении", - отмечается в публикации.

RostovGazeta пишет, что в 2019 году подобный турнир может пройти в Дортмунде. Есть вероятность, что сейчас будут приглашены команды из городов, с которыми донская столица состоит в хороших партнерских отношениях.

Также обсуждается вопрос о проведении в городе всероссийского финала "Кожаный мяч".