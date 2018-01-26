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Общество

В Ростове состоится турнир по футболу среди команд городов-побратимов

// 26.01.2018
В мае перед ЧМ по футболу в 2018 году в Ростове пройдет международный турнир "Кубок дружбы", участие в котором примут молодежные команды городов-побратимов, пишет издание RostovGazeta.

"Деньги на проведение спортмероприятия уже были выделены. В Ростов приедут команды из город Франции, Греции, Армении", - отмечается в публикации.

RostovGazeta пишет, что в 2019 году подобный турнир может пройти в Дортмунде. Есть вероятность, что сейчас будут приглашены команды из городов, с которыми донская столица состоит в хороших партнерских отношениях.

Также обсуждается вопрос о проведении в городе всероссийского финала "Кожаный мяч".
© "МедиаКорСеть", 2017
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