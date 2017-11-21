Есть информация, что предприятия находятся в собственности у "Гелиоса" и "ЮгРосПродукта". Последняя организация находится в стадии банкротства за долг в 5 миллиардов рублей перед кредиторами.

Уточняется, что Александр Костюнин стал конкурсным управляющим. Недвижимое имущество компаний принадлежит "ЮгРосПродукту", лицензии на деятельность и оборудование - "Гелиосу".

Конфликтные ситуация случились в пятницу и в субботу. В первый день вооруженные люди пришли в офис "ЮгРосПродукта" в Ставрополе, они заняли этажи и начали изымать документацию. На следующий день неизвестные с оружием хотели проникнуть на завод в Новоалександровске, но после вызова силовиков они скрылись.

По данным NewsTracker, в понедельник работники "Гелиоса" не попали на работу в офис. Есть сведения, что завод практически не работает, печи находятся в аварийном состоянии.

"На работу приходит малая часть персонала. Сырья осталось только на несколько дней. При постепенной остановке производства возможна авария. Также предприятию могут отключить газ. Повторный запуск обойдется в несколько миллиардов рублей", - сказано в сообщении.

По данным издания, конкурсный управляющий установил свою охрану и хочет диктовать людям, что им делать.