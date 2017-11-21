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Общество
Конкурсное управление «ЮгРосПродукт» уничтожает компанию на Ставрополье// 21.11.2017
В Ставропольском крае, в Новоалександровске и селе Красногвардейское из-за конфликта с охранниками практически остановилось изготовление стекла на предприятиях, информирует издание NewsTracker.
Есть информация, что предприятия находятся в собственности у "Гелиоса" и "ЮгРосПродукта". Последняя организация находится в стадии банкротства за долг в 5 миллиардов рублей перед кредиторами.
Уточняется, что Александр Костюнин стал конкурсным управляющим. Недвижимое имущество компаний принадлежит "ЮгРосПродукту", лицензии на деятельность и оборудование - "Гелиосу".
Конфликтные ситуация случились в пятницу и в субботу. В первый день вооруженные люди пришли в офис "ЮгРосПродукта" в Ставрополе, они заняли этажи и начали изымать документацию. На следующий день неизвестные с оружием хотели проникнуть на завод в Новоалександровске, но после вызова силовиков они скрылись.
По данным NewsTracker, в понедельник работники "Гелиоса" не попали на работу в офис. Есть сведения, что завод практически не работает, печи находятся в аварийном состоянии.
"На работу приходит малая часть персонала. Сырья осталось только на несколько дней. При постепенной остановке производства возможна авария. Также предприятию могут отключить газ. Повторный запуск обойдется в несколько миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
По данным издания, конкурсный управляющий установил свою охрану и хочет диктовать людям, что им делать.
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