Как пишет издание "Коммерсант", законом о контрольно-кассовой технике предусматривается обязательная установка онлайн-касс для компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих по системе ЕНВД и патентной системе налогообложения. Это требование необходимо выполнить до 1 июля 2018 года. В настоящее время у бизнеса возникли проблемы с покупкой фискальных накопителей для онлайн-касс. А просрочка в установке грозит штрафами.

Потребность же в мониторинге возникла из-за необходимости проанализировать текущее положение дел и отыскать методы, которые позволят выйти из ситуации как можно с меньшими потерями как для организаций, так и для ФНС. По словам руководителя местного отделения «Опоры России» Артема Артемьева, проводится опрос бизнесменов, к работе подключили налоговую службу. После этого полученные данные сопоставят и доведут эту информацию до предпринимателей. По мнению Артемьева, ресурсы для уменьшения стоимости контрольно-кассовой техники имеются.

Также отмечается, что проблема состоит в отсутствии фискальных накопителей.Всего зарегистрировано трое производителей накопителей, но фактически этот рынок в России отсутствует. Лицензия на заливку ключей имеется только у одной организации “Атлас-Карт”.Однако все три зарегистрированных производителя фискальных карт при запросах отвечают бизнесменам, что их получение возможно исключительно по предзаказу в течение 60 дней и со 100% предоплатой. В итоге, весь отечественный ритейл кредитует производителей накопителей. Уже сегодня начинается новый цикл замены элементов, поставленных годом ранее. А это как минимум 1,5 миллиона штук. При этом в реформу вовлечены новые субъекты в виде малого бизнеса и ИП, которые до этого не использовали кассы, что составит дополнительно от полумиллиона до одного миллиона касс. В сумме понадобится 2,5 миллиона фискальных накопителей. В этой ситуации события могут развиваться по сценарию как весной этого года, когда создали искусственный дефицит накопителей и взвинтили цены на них. При отпускной цене в шесть тысяч рублей их приобретали за 10 тысяч рублей.