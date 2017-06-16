Как рассказали изданию “Новые известия” участники долевого строительство компании Red Development, и соинвесторы, и дольщики просят правоохранительные органы Москвы освободить Алексея Ковальчука из-под стражи. Пикет, организованный в защиту бизнесмена, доказывает правоту и справедливость действий Ковальчука.

Когда возникли проблемы и трудности со строительством договорных объектов, Алексей Ковальчук не встал в стороне, а лично начал участвовать в решении этой ситуации, рассказывают дольщики. Он организовывал встречи с людьми, делал все возможное для реализации обещаний: находил возможности для выполнения обязательств – для завершения строительства запланированных проектов, привлекая инвесторов.

Люди на стороне Алексея Ковальчука, рассказывают дольщики компании, потому что верят человеку, который лично переживает за реализацию желаний людей, вложивших свои личные средства:

«Никто, кроме Ковальчука, не будет заниматься исполнением обязательств перед дольщиками. Кроме него, в этом никто не заинтересован. Мы это прекрасно понимаем, поэтому готовы выйти на митинги, требовать его освобождения,» - цитируют “Новые известия”.