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Общество
Парфенчиков: комфорт в городах Карелии - итог взаимодействия власти и жител// 15.06.2017
В Петрозаводске прошел очередной съезд Общероссийского народного фронта, в котором участвовал врио главы республики Карелия Артур Парфенчиков. Тематика съезда – благоустройство городов Карелии.
Артур Парфенчиков отметил на своей странице в Facebook.com, что создание удобной городской среды невозможно без постоянного сообщения населения республики и властей.
Программа «Комфортная городская среда» затрагивает жилые дома, районы и улицы, порядок на которых является одной из задач и для населения. Для осуществления всех замыслов программы необходимо активное участие в ней жителей городов. Достижение максимальных показателей благоустройства городской среды зависит именно от проявления людьми своей гражданской позиции. Властям регионов нужно осуществлять постоянный мониторинг по всем направлениям преобразования и вести дискуссии, в которых будут рассматриваться аргументы обеих сторон в поддержку своих позиций, но принимать окончательный проект должно только население. Тем самым люди смогут проследить связь между своими решениями и полученным результатом.
Такое сотрудничество уравновесит процедуру учета мнения населения и обеспечит прозрачность действий региональных властей. Наиболее выгодная платформа для реализации данного сотрудничества – социальные сети, развитием которых занимается аппарат Парфенчикова.
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