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Общество
Программа «Время покажет» на Первом канале показала черный пиар Сахалина// 14.11.2017
В общественно-политическом ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» прошли дебаты, главной темой которых стали деньги полковника Захарченко и коррупция в России.
Как сообщает издание "Новые известия", ведущий программы уделил большое внимание портовому городу Корсаков на Сахалине. По его словам, регион обладает огромным бюджетом, который мог бы позволить всем горожанам жить на высоком уровне в достойных условиях, однако на деле город находится в плачевном состоянии. Свои слова он подкрепил фотографиями среднестатистического города России, где не было ни одного узнаваемого объекта Корсакова. Как удалось узнать, журналисты, которые работали над этим выпуском «Время покажет», делали запрос коллегам из Сахалина, в котором просили предоставить им снимки города. Просьба распространялась только на те фотографии, которые отражают негативные стороны Корсакова. По словам одного из сахалинских журналистов, работающих над выпуском, ток-шоу даже не смутило то, что снимки были сделаны не в Корсакове, а в Южно-Сахалинске.
Фотографии с изображением разрухи сопровождались рассказами о том, как плохо живет городское население. Основная претензия предъявлялась властям города. Находящийся в студии заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков с мнением ведущего не согласился и заявил, что тот не обладает необходимой компетенцией в вопросе распределения бюджетных средств в регионе. Однако высказать свое мнение полностью Рыбакову не дали и увели программу на рекламу.
Приглашенный эксперт, бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков, который тщательно изучил вопрос по бюджету Корсакова, также не смог высказаться. После просмотра материалов Старикова, ведущий откровенно ему заявил, что просто не даст слово. По мнению эксперта, это показывает, что вся программа была заказной.
В настоящее время не понятно, с какой целью журналисты выставили власти города Корсаков в негативном свете в программе, которая выходит в прайм-тайм.
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