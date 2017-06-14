Злоумышленники проворачивают свои аферы через суд. Последний даже не уведомляет законного владельца недвижимости о самой процедуре перехода. Как пишут «Новые известия», нечто подобное произошло в Мытищинском районе области.

В конце 2000-х годов бизнесмен Тарасов приобрел шесть участков земли с целью присоединить их к водно спортивной базе «Труд», которую через некоторое время переименовали в «яхт-клуб». После оформления договора купли-продажи участков Тарасов ненадолго уехал за границу. Приехав обратно, мужчина узнал, что купленная им земля сменила собственника. Теперь она принадлежит некоему ООО “Оливер-Т”. Законность смены владельца подтверждает решение Московского арбитражного суда. Последний признал ранее заключенную Тарасовым сделку купли-продажи недействительной.

Как сообщает источник, судебные заседания проходили без участия законного владельца земли, однако с подачи «Оливер-Т». ООО предоставило на суде три документа. Первым было постановление о вручении Тарасову повестки на заседания. Вторым оказалось уведомление о том, что законный собственник проходит курс лечения, не позволяющий ему присутствовать на суде. Третьим документом стала доверенность, из текста которой следовало, что интересы Тарасова должен представлять адвокат. Процесс вел судья Антон Уваров. Ему по непонятным причинам поведение адвоката ответчика, который всячески поддерживал интересы истцов, странным не показалось. В итоге требования ООО «Оливер-Т» были удовлетворены, а бизнесмен Тарасов лишился недвижимости.

В 2013 году СУ МУ МВД «Мытищинское» признало Тарасова потерпевшим. Уголовное дело было возбуждено по статье мошенничество, совершенное группой лиц и нанесшее предпринимателю большой материальный ущерб. Следствие признало, что документы, которые «Оливер-Т» предоставило суду являются “заведомо подложными”.

Находящемуся за границей Тарасову, повестку в суд никто передать не мог. В ОАО «Медицина», в которой по документам истца бизнесмен проходил лечение, сообщили, что у них такой пациент не числился. Копия доверенности адвокату исчезла. Несмотря на изложенные выше факты, уголовное дело было закрыто. Основанием для прекращения следствия послужило то, что адвокаты «все забыли».

Источник считает, что уголовное делопроизводство было остановлено из-за появления в нем Натальи Митусовой. Женщина является дочерью бывшего заместителя прокурора Московской области, который со временем вырос до должности первого замминистра транспорта МО Александра Митусова. Наталья Митусова работает адвокатом. Она получила известность в ходе борьбы за участки земли в элитных районах Подмосковья. Судебные процессы по этим делам вел уже известный нам Уваров. В деле Тарасова Митусова снова находилась на стороне победившего истца.

Про семью Митусовых в издании «Стрингер» упоминал и журналист Владимир Соловьев. Мужчина отметил, что юридическая фирма «Камертон Консалтинг», в которой работали супруга и дочь Митусова, специализируется на так называемых «междусобойных» судах. Отличает их то, что борются они всегда за землю в Подмосковье. Сам процесс проходит по странной схеме и с использованием документов, которые не могли находиться в их распоряжении.