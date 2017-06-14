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Общество
На Воткинской ГЭС проводятся антитеррористические учения «Кама-2017»// 14.06.2017
На базе филиала ПАО «РусГидро» Воткинской ГЭС проходят очередные антитеррористические учения «Кама-2017» и научно-практический семинар. Мероприятия соответствуют комплексной программе по обеспечению безопасности и защиты от терроризма.
Rushydro.ru пояснил, что согласно разработанному плану учений, диверсионно-террористическая группировка при помощи подводных пловцов и судна малых размеров предприняла попытку проникнуть на энергетически важный объект. Охранное подразделение за счет гидроакустических и радиолокационных приборов и средств видеонаблюдения обнаружило противника. Охрана и привлеченные силовые структуры остановили незаконное проникновение на территорию Воткинской ГЭС. Следующий этап учений – предотвращение силового прорыва на охраняемый объект через КПП.
Во время учений были представлены в действии образцы технических средств охраны. Системы ограждений, сигнализаций и видеомониторинга, а также другие задействованные охранные средства были подвержены проверкам.
Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Александр Клопов сообщил, что «Воткинская ГЭС» является одним из запланированных для проведения подобных антитеррористических мероприятий центров. Выработанные тактические решения будут частью повседневной практики. В целом это значительно повысит надежность системы безопасности энергетических объектов РФ.
Ряд данных учений направлен на поиск лучших технических разработок и совершенствование алгоритма взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и региональными структурами, а также на улучшение системы безопасности объектов компании «РусГидро».
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