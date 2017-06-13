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Общество
КавМинводам угрожают отходы гидрометаллургического завода// 13.06.2017
Отходы гидрометаллургического завода, который располагается на Ставрополье, являются опасными для курортов Кавказских Минеральных Вод, эти данные опубликовало агентство "Новые Известия".
В курорты КМВ входят ряд городов. Среди них Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Лермонтов.
Издание отмечается, что ранее предприятием владело государство. В итоге Росатом финансировал мероприятия по захоронению радиоактивных отходов, которые располагались в хвостохранилище.
Хвостами называют отходы уранового производства. После этого прошла приватизация. Во время реализации Росимущество учитывало расходы на рекультивацию отходов. Их оценили в размере более чем 123 миллиона.
По информации "Новых Известий", в 2001 году в хвостохранилище находились радий, полоний-250 и свинец.
В данный момент заводом владеет московская организация "Интермикс". Фактическими хозяевами стали москвичи Сергей Чак и Сергей Махов.
"На текущий момент площадь хвостохранилищ составляет 90 гектаров. В них хранятся 12 миллионов кубометров урановой породы", - сказано в публикации.
Далее появились сведения, что засыпать хранилища будут фосфогипсом, который является отходами деятельности завода. Эксперты заявляли, что он способен предотвращать миграцию радионуклеидов.
Только Росприроднадзор был не согласен с такими мерами.
Издание пишет, что предприятие оштрафовали на сумму более 57 миллионов, так как, по мнению специалистов, фосфогипс размещался незаконно.
В данный момент нет информации о том, был ли оплачен штраф.
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