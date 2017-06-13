В курорты КМВ входят ряд городов. Среди них Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Лермонтов.

Издание отмечается, что ранее предприятием владело государство. В итоге Росатом финансировал мероприятия по захоронению радиоактивных отходов, которые располагались в хвостохранилище.

Хвостами называют отходы уранового производства. После этого прошла приватизация. Во время реализации Росимущество учитывало расходы на рекультивацию отходов. Их оценили в размере более чем 123 миллиона.

По информации "Новых Известий", в 2001 году в хвостохранилище находились радий, полоний-250 и свинец.

В данный момент заводом владеет московская организация "Интермикс". Фактическими хозяевами стали москвичи Сергей Чак и Сергей Махов.

"На текущий момент площадь хвостохранилищ составляет 90 гектаров. В них хранятся 12 миллионов кубометров урановой породы", - сказано в публикации.

Далее появились сведения, что засыпать хранилища будут фосфогипсом, который является отходами деятельности завода. Эксперты заявляли, что он способен предотвращать миграцию радионуклеидов.

Только Росприроднадзор был не согласен с такими мерами.

Издание пишет, что предприятие оштрафовали на сумму более 57 миллионов, так как, по мнению специалистов, фосфогипс размещался незаконно.

В данный момент нет информации о том, был ли оплачен штраф.