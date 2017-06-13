По информации «Новых известий», «СинеЛаб» организовали несколько партнеров - Дмитрий Буравлев, Игорь Ртищев, Сергей Разин и Александр Марягин. Компания обеспечивает своей продукцией 3,3 тысячи кинозалов как в России, так и в странах СНГ.

В 2014 году скончался один из основателей «СинеЛаба» Дмитрий Буравлев. Наследниками многомиллионного бизнеса стали его несовершеннолетний сын, вдова и мать. Однако партнеры Буравлева передавать долю законным наследникам не спешили. Два года они тянули время, отказываясь выплачивать деньги его семье, при этом мешая вступить в права владения. В 2016 году ситуация достигла апогея, и семья покойного была вынуждена обратиться к организации, способной защитить их интересы и владеющей необходимыми ресурсами для ведения подобных процессов - инвестподразделение «Альфа-Групп» - А1.

Первой победой A1 в этой войне стало возвращение наследникам крупного актива – бизнес-центра «Ривер Сити» на Ленинградском шоссе. При этом акционеры «СинеЛаб» до последнего хотели сохранить не принадлежащее им имущество - Разин подал иск в Арбитражный суд Москвы, пытаясь доказать, что 34,94% акций ОАО «Омега 3 ЦИС», управляющей «Ривер Сити», в 2012-2013 году Дмитрием Буравлевым оплачены не были. Разин предоставил суду копию документа купли-продажи на сумму 83,86 млн рублей, однако подпись на нем, якобы принадлежащая покойному партнеру, была подвергнута экспертизе, которая поставила под сомнение ее подлинность. Суд отклонил исковые требования Разина.

Сам Разин не впервые фигурирует в некрасивой истории с внутрисемейными судами. По словам его бывшей супруги Юлии, он выгнал ее из дома, угрожая расправой и отказываясь вернуть часть совместно нажитого имущества и детей. При этом разборки он, не стесняясь, устраивал в присутствии самих детей – трое из них несовершеннолетние, рассказала Юлия «Новым известиям».

В этой истории еще рано ставить точку, общая стоимость всех активов «СинеЛаб» составляет 120 миллионов долларов. Так что компания А1 не будет останавливаться на достигнутом и собирается вывести на чистую воду всех совладельцев «СинеЛаб». Суды будут продолжаться, говорят в А1, наследники должны знать, куда ушли их законные деньги.