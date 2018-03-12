Как написало издание versia.ru, в нашей стране начался новый этап развития транспортной отрасли. Государство на уровне закона приступило к приведению этой сферы в правовую систему и начало борьбу с «серыми» схемами ведения бизнеса.

Нет ничего странного в том, что все чаще встречаются сообщения о трудностях транспортных компаний, которые не спешат работать по новой схеме. Так, на одном из сетевых ресурсов, где работники оставляют отзывы о работодателях, присутствует много сообщений о РАТЭК. Из порядка 500 отзывов большая часть носит негативный характер, и вряд ли эти сообщения оставлены интернет-троллями. Сотрудники компании жалуются на постоянные задержки зарплат и сообщают, что готовят коллективный иск к руководству компании. Кроме этого, схема выдачи зарплат в РАТЭК тоже сомнительна. Около половины месячных заработков работникам начисляют в виде премий. Среди всех респондентов 78,5% оценили работу компании «ужасно».

Также на компанию обратил внимание регулятор Роструд. Только за минувший год ведомством было проведено восемь проверок, две из них были плановыми. Осенью прошлого года шестерых сотрудников признали пострадавшими при нарушении статей 136 и 236 Трудового кодекса РФ, которые относятся к задержкам и невыплатам зарплат. В начале этого года прокуратуре Челябинской области удалось добиться выплат задержек 44 работникам РАТЭК. В сумме эти выплаты превысили 800 тысяч рублей.

Руководителю предприятия (предположительно, директору Сергею Цыплакову) было вынесено предостережение о том, что нарушать трудовое законодательство недопустимо. Против него было возбудили уголовное дело.

Много вопросов вызвала финансовая отчетность предприятия. В соответствии с документацией, в 2016 году размеры выручки компании равнялись 3,5 миллиарда рублей. Но объемы чистой прибыли были задекларированы в сумме 385 тысяч рублей. Для грузоперевозчика, работающего на рынке 18 лет, такие суммы являются просто смешными, сообщает источник.

Похожая схема распределения прибыли была выявлена и у другой компании, ведущей деятельность на транспортном рынке России, «Первой Экспедиционной Компании» (ПЭК). По данным СМИ, на ситуацию обратил внимание Росфинмониторинг, когда выяснилось, что при обороте предприятия за года более 13 миллиардов рублей больше 11,5 миллиарда зачислялись в качестве себестоимости услуг. Эксперты не сомневаются, что за несколько лет работы по подобной схеме госбюджет потерял около 2,3 миллиарда рублей.

По мнению руководителя компании Market Guide Agency Юлии Кисловой, в современных условиях выдерживать конкуренцию на рынке способны исключительно крупные компании с большим автопарком и географическим охватом. «Серые» схемы бизнеса ушли в прошлое, как и компании, становление которых происходило в таких условиях. Теперь компаниям придется «обелиться» или уйти с рынка, считает эксперт.