Общество При строительстве музея в Ростове высадят более 700 деревьев В Ростове-на-Дону в парке Островского появится музей "Россия - Моя история", во время строительства высадят более 700 деревьев, сообщает издание RostovGazeta. "Планируется провести компенсационные работы по высадке-посадке зеленых насаждений. На улице 1-й Конной Армии появятся более 350 лиственных деревьев и 39 хвойных кустарников", - уточняется в сообщении. RostovGazeta пишет, что будут обустроены 2,3 тысячи квадратных метров газона и 238 квадратных метра цветника. Кроме того, можно будет увидеть березы, рябины, туи. В границах участков 110 лип и более 200 кленов. Через полгода растения проверят и заменят те, которые погибнут. Это является гарантийным обязательством подрядчика. Музей возведут на площади 1,1 гектара, откроется он в 2018 году. От других подобных учреждений он будет отличаться тем, что в нем начнут меняться экспозиции. Для этого планируется применять современные технические средства. Аналогичные музей есть в нескольких городах страны.