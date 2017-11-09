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9 ноября, четверг
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Общество
В Ростове к ЧМ-18 запустят экскурсионный электробус// 09.11.2017
В Ростове-на-Дону планируется закупить один электробус, который могут сделать экскурсионным транспортом для гостей и местных жителей, сообщает агентство RostovGazeta.
"Закупка электробуса стала возможна после экономии денег во время приобретения подвижного состава. Аукцион планируется провести на следующей неделе", - сказано в публикации.
По данным RostovGazeta, пассажирам расскажут об истории города. Курсировать транспорт начнет по маршруту площадь Карла Маркса - Главный вокзал. Также есть информация, что при подготовке к ЧМ в текущем году в Ростове купят 100 автобусов и обновят трамвайный подвижной состав.
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