Общество В Ростове к ЧМ-18 запустят экскурсионный электробус В Ростове-на-Дону планируется закупить один электробус, который могут сделать экскурсионным транспортом для гостей и местных жителей, сообщает агентство RostovGazeta. "Закупка электробуса стала возможна после экономии денег во время приобретения подвижного состава. Аукцион планируется провести на следующей неделе", - сказано в публикации. По данным RostovGazeta, пассажирам расскажут об истории города. Курсировать транспорт начнет по маршруту площадь Карла Маркса - Главный вокзал. Также есть информация, что при подготовке к ЧМ в текущем году в Ростове купят 100 автобусов и обновят трамвайный подвижной состав.