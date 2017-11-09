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Общество

Одним из обладателей международного Кубка наций стала лошадь из Ставрополья

// 09.11.2017
В Бельгии состоялись международные скачки, в которых лошадь из Ставропольского края заняла второе место и стала одним из обладателей Кубка наций HARC, пишет NewsTracker.

"Состоялся чемпионат Европы. Подобные скачки проводятся во второй раз. РФ представляли лошади арабской породы", - сказано в публикации.

По данным издания, еще двум лошадям из РФ удалось занять 3 и 4 места. Всего было 11 участников со всем мира. По итогам соревнований Кубок достался РФ.

Уточняется, что в 2016 году Кубок также был у РФ. Лошадь "Терского конного завода" из Ставрополья приходила второй.

Для доставки скакунов из РФ в Бельгию ушло 5 дней. Однако племенной завод и в следующем году примет участие в соревнованиях.
© "МедиаКорСеть", 2017
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