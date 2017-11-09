"Состоялся чемпионат Европы. Подобные скачки проводятся во второй раз. РФ представляли лошади арабской породы", - сказано в публикации.

По данным издания, еще двум лошадям из РФ удалось занять 3 и 4 места. Всего было 11 участников со всем мира. По итогам соревнований Кубок достался РФ.

Уточняется, что в 2016 году Кубок также был у РФ. Лошадь "Терского конного завода" из Ставрополья приходила второй.

Для доставки скакунов из РФ в Бельгию ушло 5 дней. Однако племенной завод и в следующем году примет участие в соревнованиях.