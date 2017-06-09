Во время кризиса 2014-2015 годов были заморожены три объекта компании RED Development – Loft Time, Loft Post и Loft Park. Все они относятся к сегменту лофт-апартаментов, и поэтому не попадали в правительственную программу поддержки застройщиков.

После заметного подъема в начале 2010-х годов рынок лофтов – переделанных под жилье бывших промышленных помещений – резко просел во время кризиса, и многие девелоперы оказались в трудной ситуации.

Руководство RED Development сейчас занимается урегулированием вопросов кредитования и поиска инвесторов. Ключевой кредитор – банк «Абсолют» не имеет претензий. Ведутся переговоры с другим крупным кредитором – «Промсвязьбанком». Часть долга у этого банка уже выкуплена, сообщил основатель RED Алексей Ковальчук.

Остается нерешенным вопрос долга «ЛОКО банку». Девелопер должен кредитной организации 230 миллионов рублей. В залоге находятся достроенные объекты компании – Loft 17 и Loft Garden.

Требование «ЛОКО банка» о признании бизнеса Ковальчука банкротом суд не удовлетворил.

Владелец RED Development рассказал «Новым Известиям», что найдены инвесторы для завершения проектов Loft Time, Loft Post и Loft Park. Это промышленно-финансовая группа «Альтаир» и ООО «МТФПА». Строительные компании «Мемфис» и «Колди Групп» также готовы взяться за объекты, сказал Ковальчук.

«Однако, когда дольщики добились права собственности на Loft Time, основной кредитор – «Промсвязьбанк» потерял свои права на заложенные здания комплекса. Новый инвестор не войдет в проект, пока банк не добьется восстановления залога на недвижимость. Достижение трехсторонних договоренностей ускорит завершение проекта», - сказал бизнесмен.

При этом инициативная группа дольщиков Loft Time отмечает, что девелопер на редкость внимательно относится к взаимодействию с собственниками. Он постоянно находится в контакте с людьми, общается и советуется, говорят дольщики

«Это действительно так, Ковальчук всегда на связи. Если до этого была какая-то тишина, и пытались достучаться, то сейчас есть диалог. Мы надеемся, что он конструктивный», - рассказал руководитель инициативной группы Арман Саркисян.

В ноябре 2017 года девелопер планирует сдать проект Loft Post. На завершение строительства требуется порядка 400 миллионов рублей.

«Сейчас ситуация выравнивается. На объект должны выйти рабочие. То есть, найден инвестор и потихоньку покупатели надеются, что они увидят свет в конце тоннеля в этой истории», - рассказал руководитель проекта Екатерина Попова.