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Общество
В Уфе производителя профнастила обвинили в надругательстве над девочками// 09.01.2018
Сам коммерсант отрицает все обвинения и настаивает, что они сфабрикованы конкурентами с целью отнять его бизнес.
Руководитель крупной фирмы по производству профнастила из Башкирии Александр Киселев заявил, что его прямой конкурент, который когда-то являлся его родственником и бизнес-партнером, устроил настоящую травлю его семьи, не гнушаясь самыми грязными методами. Эта история конкурентной борьбы на рынке профнастила уже привлекла к себе внимание федеральных СМИ.
В рамках возбужденного уголовного дела бизнесмена Александра Киселева подозревают в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними девушками, которое он якобы совершил несколько лет назад.
Как считают адвокаты подозреваемого, это чудовищное обвинение так и не дойдет до суда, потому что оно построено на весьма неубедительных доказательствах. Однако, похоже, для инициаторов нападок на предпринимателя гораздо важнее было нанести ущерб его репутации, чем защитить интересы предполагаемой жертвы насилия.
До обвинения в педофилии были и другие попытки рейдерского захвата. Всех участников противозаконных событий, включая их организатора, Киселев готов назвать поименно. Зачинщиком, по его словам, является его бывший тесть, отец его первой жены. С супругой они расстались, после этого еще долго Киселев продолжал общий бизнес с ее семьей.
Сложности начались, когда Александр решил открыть собственное производство профнастила. Бывшая родня восприняла его почин в штыки.
- Они мне пригрозили, что уничтожат мою компанию, а также морально уничтожат меня и мою семью. Я тогда не поверил в их угрозы, просто развивал свой бизнес, строил новую семью, растил ребенка, - прокомментировал те события Александр Киселев.
Примерно через три года Александр случайно узнал, что против его компании выдвинуты иски о банкротстве на сумму больше ста миллионов рублей. Суд отказал истцам.
Затем выяснилось, что часть производственных и офисных помещений Киселева уже оформлена на бывшего тестя. При этом всплыли поддельные документы, при помощи которых квадратные метры достались конкурентам. В этом оказались замешаны юрист и водитель Киселева, которые работали «на два фронта».
Защита Александра Киселева не сомневается, что сможет опротестовать эти сделки на ближайшем судебном заседании.
Детали этой странной истории из жизни бизнесменов Башкирии читайте в журналистском расследовании «Новых Известий».
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