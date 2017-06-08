Отмечается, что карту создадут к ЧМ по футболу в 2018 году. Также на ней появятся охраняемые логотипы FIFA. По закону, использовать их в коммерческих целях нельзя. Это станет возможным при покупке прав.

"Кроме того, в городе будет реализовано несколько проектов дорожно-транспортного комплекса для качественного перемещения гостей и местных жителей", - сказано в сообщении.

На ряде улиц пройдет реконструкция. Рабочие расширят мостовой переход через реку Дон.

По информации RostovGazeta, до конца 2017 года закончится работа по созданию центра управления пассажирскими перевозками.

Издание пишет, что состоится обновление состава пассажирского транспорта. Кроме того, в 2016 году запустили в работу еще один информационно-туристический центр для помощи гостям и горожанам.