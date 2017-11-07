"По делу проходят несколько фигурантов. Краснихина - единственная, кто остался на свободе. В итоге она обналичила 7 миллионов долларов, которые исчезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

По мнению следствия, женщина разработала схему по выводу украденных денег за границу. Однако после этого суд не стал ее арестовывать, сообщают “Новые известия”.

Отмечается, что фигурантка дела в сентябре родила ребенка и продолжила нарушать запреты, которые были наложены судом. Так, при обысках нашли несколько ноутбуков. По информации силовиков, информация на них подтверждала совершение переводов через счета матери фигурантки.

Всего по делу проходят несколько бывших руководителей компании.

"НК Бердяуш" является поставщиком щебня компании "РЖД". Три года назад владельцем 100% доли стал сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. Новый владелец поставил своих руководителей. Они проверили бухгалтерию и установили, что бывшие директора вывели почти 150 миллионов рублей.

Издание пишет, что экс-руководители заключали фиктивные договора с аффилированными организациями.

"Краснихина заявляет, что прежний собственник компании, которым, по ее мнению, был Сергей Вильшенко, не имел претензии к ее деятельности. Адвокаты ссылаются на то, что завести дело нельзя без заявления потерпевшего. Есть мнение, что пострадавшей стороной является "НК Бердяуш", вне зависимости от фигуры собственника", - говорится в публикации.

Издание пишет, что Вильшенко хотел продать Чайке аффилированную с ним компанию "Нерудвзрывпром". Однако сделка не прошла, так как, по мнению издания, компания Вильшенко была пустышкой и не могла вести уставную деятельность без посторонней помощи.