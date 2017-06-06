В своем интервью «Интерфаксу» Артур Парфенчиков отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений для Карелии (также и на федеральном уровне), поскольку республика сама по себе небольших размеров. Население составляет 700 тысяч человек.

Приоритетом в деятельности властей региона является сохранение брендов, за счет которых Карелия уже известна (к примеру, Валаам, Кижи), наряду с развитием иных направлений. Через республику Карелия проходит удобный маршрут до Соловков (Архангельская область). Данное направление возможно продвигать через Беломорский туристический сектор. На территории республики вектор туризма предполагается развивать в нескольких форматах – охотничий, экологический, исторический, этнический, лечебный туризм, рыболовство и многие другие.

Парфенчиков добавил, что желательно также и появление новых туристических «точек» – Беломорский кластер, Заонежье и "ладожский сектор" – Южная Карелия. В этих местах находятся уникальные природные и рукотворные памятники, такие как Рускеала, водопады на реке Кулисмайоки, известные как "Белые мосты". В этом году туда будет проложена дорога, после чего ожидается наплыв туристов. Отмечается, что «Белые мосты» – необычное место, в котором сосредоточено более десяти различных водопадов.

В задачи региональной власти входит также обеспечение энергоснабжением и строительство дорог. Бытовая инфраструктура находится в ведении сектора бизнеса.

Артур Парфенчиков добавил, что новыми туристическими брендами Карелии могут стать геологический парк в районе поселка Гирвас и горный парк Рускеала. В Карелии также были найдены петроглифы, находящиеся под международной охраной - уникальная наскальная живопись первобытных людей.

По оценкам экспертов, туризм в Карелии способен задавать до 20-40% ВРП. Данные цифры вполне реальны, учитывая активную работу по всем направлениям, считает руководитель республики.