Как сообщает газета «Новые известия», генеральный директор центра Сергей Беднов рассказал о том, что история центра началась еще в середине 50-х годов прошлого века. В тот период под эгидой Всесоюзной торговой палаты был создан Отдел выставок, который в дальнейшем стал Управлением международных и иностранных выставок в СССР. «Экспоцентр» стал его преемником.

Новоиспеченное предприятие почти сразу заинтересовало иностранцев, поэтому в 1959 году прошла первая выставка американских товаров в парке «Сокольники». На ее открытие прибыли глава СССР Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон.

В настоящий момент «Экспоцентр» немного изменил формат. Теперь выставки устраивают бизнесмены для бизнесменов. В выставочной сфере каждый имеет собственный профиль, центр же выбирает качество, отмечает Беднов. Для этого была придумана сложная инфраструктура, которая в полной мере предоставляет своим клиентам широкий пакет услуг: от рекламы и оформления зала, до таможенного оформления грузов. По словам Беднова, именно такой подход является гарантом коммерческого успеха выставки.

Сейчас центр является не только площадкой, но и залом с функциями выставочного оператора. «Экспоцентр» обладает всем необходимым для организации и продвижения своих выставок, поэтому около 40% выставок центра – собственные. Именно они и приносят прибыль.

Помимо этого, потребитель выставочных услуг может заранее узнать, какой результат он получит благодаря функции аудита. В ЭКСПО-рейтинге наибольшее количество выставок «Экспоцентра» занимают лидирующие позиции.

На сегодняшний момент оборот отечественного выставочного рынка достиг более 800 миллионов долларов. Однако существуют и некоторые трудности: например, на территории России большинство выставок проходят в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому жителям остальных регионов ездить на них проблематично. Беднов считает, что именно сейчас настал тот момент, когда необходимо приступать к развитию выставочного рынка по всей стране.

Отсутствие современных площадок сдерживает развитие выставочного бизнеса в регионах, по этой причине «Экспоцентр» всеми силами содействует строительству подходящих мест для проведения выставочных мероприятий. Для этих целей выпущены брошюры с полезными советами и рекомендациями по финансовой организации и строительству.