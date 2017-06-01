"При бедствиях пострадавшие объекты становятся идеальным инструментом отмывания денег, поэтому власти не допускают в зону подтопления экспертов, реально оценивающих ущерб, не завышая его", - рассказал корреспонденту NewsTracker профессор СКФУ Борис Галай.

По этой причине ученые не имеют доступа к потенциально опасным участкам, анализ которых помог бы предсказать и предупредить и сам потоп, и его последствия. Кроме того, по тем же причинам ученых не допускают к крупным краевым объектам.

Первые сообщения об оползнях и разрушенных домах появились 22 мая, но режим ЧС местные власти ввели лишь через 2 дня, 24 мая. За это время в зоне бедствия оказались 20 населенных пунктов с общим количеством проживающих в них людей в 8,5 тысячи человек.

Еще 1 тысяча человек оказалась в зоне подтопления из-за неудовлетворительного состояния ливневой канализации. Неисправность ливневок привела к подтоплению частных и многоквартирных домов в Невинномысске, Железноводске, станице Суворовской и Шпаковском районе.

Отдельной проблемой стало Отказненское водохранилище. Об угрозе прорыва дамбы, ремонт которой идет уже 3-й год, губернатору сообщили 24 мая. Но первые распоряжения об эвакуации населения прозвучали лишь спустя 3 дня. Потом эвакуацию отложили, потом все же жителей вывезли, но не из 8 населенных пунктов, а только одного, самого ближнего к водохранилищу.

В крае организовали пункты временного размещения, но особой популярностью у населения они не пользуются. Опасаясь за свое имущество, многие отказываются от эвакуации, в итоге под Минводами погибли пожилые супруги, оставшиеся охранять скарб.

Глава МЧС Владимир Пучков резко раскритиковал действия региональных спасателей. В крае не организовали пункты оказания медпомощи, а сами чиновники, по словам Пучкова, работали "в белых рубашках".

По оценкам властей, ущерб от наводнения составил от 500 миллионов до 1,5% миллиарда рублей. Таких денег у региона нет, причем еще предстоит выплатить компенсации пострадавшим. Пучков пообещал помощь государства, но попросил местные власти озвучить реальную цифру ущерба.