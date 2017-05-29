По словам Артура Парфенчикова, он родился в Карелии и провел в республике значительную часть жизни, поэтому для него чрезвычайно важно, как живут люди в родном крае, пишут «Новые известия». Врио главы Карелии считает, что главная задача чиновника - способствовать повышению уровня жизни населения и выводить ее на современный уровень. В Финляндии, например, такая система успешно реализована, что может быть сделано и в Карелии, которая расположена в той же самой климатической зоне.

Для улучшения качества жизни населения необходимо создать современную информационную структуру, которая должна отвечать требованиям удобства и доступности и сделать так, чтобы действия властей стали полностью прозрачными. Парфенчиков уверен, что главным союзником руководителя республики должно стать население, которое откроет ему глаза на то, что в действительности происходит в регионе, и не позволит обманываться «Потемкинскими деревнями». Это также благотворно отразится на поддержании дисциплины среди исполнителей. По словам

Парфенчикова, основные инструменты для связи власти и общества - социальные сети, интернет-конференции, рейтинги и опросы.

Затрагивая проблему российской дисциплины, врио главы Карелии отметил, что это происходит из-за некомпетентности и попустительства властей.

«Я убежден, что где хозяин – там и порядок», - сказал Парфенчиков.

Приводя пример попустительства чиновников, врио главы Карелии напомнил про ситуацию с аварийными домами в республике, которые по чьей-то забывчивости были не внесены в текущую программу расселения. Никто не проконтролировал основные этапы программы - составление списков и выбор компетентного подрядчика. Попустительство привело к тому, что новые дома уже нуждаются в капитальном ремонте.

В настоящее время власть поставила перед собой задачу повысить конкурентоспособность республики. Предполагается создать кластеры в передовых отраслях экономики Карелии - аграрной, пищевой, лесной промышленности, а также в аквакультуре.

«Результаты, которые уже достигнуты, — заслуга наших бизнесменов и тех, кто создает валовый региональный продукт», - подчеркнул Артур Парфенчиков.