|
29 мая, понедельник
|
Политика
Парфенчиков:жизнь населения Карелии будет соответствовать уровню 21 века// 29.05.2017
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие меры должны быть приняты чиновниками, чтобы сделать жизнь людей лучше, позволив им пользоваться всеми достижениями 21 века.
По словам Артура Парфенчикова, он родился в Карелии и провел в республике значительную часть жизни, поэтому для него чрезвычайно важно, как живут люди в родном крае, пишут «Новые известия». Врио главы Карелии считает, что главная задача чиновника - способствовать повышению уровня жизни населения и выводить ее на современный уровень. В Финляндии, например, такая система успешно реализована, что может быть сделано и в Карелии, которая расположена в той же самой климатической зоне.
Для улучшения качества жизни населения необходимо создать современную информационную структуру, которая должна отвечать требованиям удобства и доступности и сделать так, чтобы действия властей стали полностью прозрачными. Парфенчиков уверен, что главным союзником руководителя республики должно стать население, которое откроет ему глаза на то, что в действительности происходит в регионе, и не позволит обманываться «Потемкинскими деревнями». Это также благотворно отразится на поддержании дисциплины среди исполнителей. По словам
Парфенчикова, основные инструменты для связи власти и общества - социальные сети, интернет-конференции, рейтинги и опросы.
Затрагивая проблему российской дисциплины, врио главы Карелии отметил, что это происходит из-за некомпетентности и попустительства властей.
«Я убежден, что где хозяин – там и порядок», - сказал Парфенчиков.
Приводя пример попустительства чиновников, врио главы Карелии напомнил про ситуацию с аварийными домами в республике, которые по чьей-то забывчивости были не внесены в текущую программу расселения. Никто не проконтролировал основные этапы программы - составление списков и выбор компетентного подрядчика. Попустительство привело к тому, что новые дома уже нуждаются в капитальном ремонте.
В настоящее время власть поставила перед собой задачу повысить конкурентоспособность республики. Предполагается создать кластеры в передовых отраслях экономики Карелии - аграрной, пищевой, лесной промышленности, а также в аквакультуре.
«Результаты, которые уже достигнуты, — заслуга наших бизнесменов и тех, кто создает валовый региональный продукт», - подчеркнул Артур Парфенчиков.
|
ГЛАВНОЕ
15.06.2016 // Общество
Оплата в автобусах Нижегородской области станет электронной
13.02.2017 // Общество
Глава "Ванта" может умереть в СИЗО в Ростове
11.06.2016 // Общество
В Нижнем Новгороде опубликовали праздничную программу на День города
23.07.2016 // Business
В Нижнем Новгороде зарегистрировали продолжительное снижение стоимости жилья
23.07.2016 // Общество
На 80% увеличилась цена на картофель в Нижнем Новгороде
|
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.