С 2007 по 2008 год Андрей Уткин занимал должность председателя краевой Думы. А в 2008 году он получил условный срок за превышение должностных полномочий, однако вскоре судимость была снята. На должность полномочного представителя главы региона в восточных районах Ставрополья Уткин был назначен около трех лет назад. Но вскоре чиновника уличили в сокрытии доходов в декларации за 2014 год. И, хотя прокуратура настаивала на увольнении полпреда главы региона за подписью губернатора, Уткин покинул должность по соглашению сторон.

Действия главы Ставрополья, которого суд обязал изменить формулировку увольнения своего представителя, были признаны незаконными. "И в связи невыполнением решения суда Владимирова обязали заплатить исполнительный сбор в сумме 50 тысяч рублей", следует из информации NewsTracker.

При этом исполнение данного судебного решения находится на особом контроле в прокуратуре края.