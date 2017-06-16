По результатам тайного голосования, состоявшегося 15 июня в региональном подразделении «Единой России», Парфенчикова выбрали в качестве партийного кандидата на выборах руководителя Карелии, передает Интерфакс. Парфенчиков соперничал с однопартийцами – ректором Петрозаводского госуниверситета Анатолием Ворониным и депутатом законодательного собрания Карелии Анной Лопаткиной.

В настоящее время Артур Парфенчиков занимает должность врио главы Карелии, на которую он был назначен 15 февраля вместо Александра Худилайнена, снявшего с себя полномочия.

Выбирать губернатора Карелии будут 10 сентября.