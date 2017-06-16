|
16 июня, пятница
|
Политика
Артур Парфенчиков зарегистрировался на выборах на пост главы Карелии// 16.06.2017
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подал пакет документов в региональный Центризбирком с целью участия в выборах руководителя республики. Набор документов не противоречит установленному законом Республики Карелия, отметил глава региональной избирательной комиссии Алексей Бахилин.
По результатам тайного голосования, состоявшегося 15 июня в региональном подразделении «Единой России», Парфенчикова выбрали в качестве партийного кандидата на выборах руководителя Карелии, передает Интерфакс. Парфенчиков соперничал с однопартийцами – ректором Петрозаводского госуниверситета Анатолием Ворониным и депутатом законодательного собрания Карелии Анной Лопаткиной.
В настоящее время Артур Парфенчиков занимает должность врио главы Карелии, на которую он был назначен 15 февраля вместо Александра Худилайнена, снявшего с себя полномочия.
Выбирать губернатора Карелии будут 10 сентября.
|
ГЛАВНОЕ
15.06.2016 // Общество
Оплата в автобусах Нижегородской области станет электронной
13.02.2017 // Общество
Глава "Ванта" может умереть в СИЗО в Ростове
11.06.2016 // Общество
В Нижнем Новгороде опубликовали праздничную программу на День города
23.07.2016 // Business
В Нижнем Новгороде зарегистрировали продолжительное снижение стоимости жилья
23.07.2016 // Общество
На 80% увеличилась цена на картофель в Нижнем Новгороде
|
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.