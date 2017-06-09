Lenta.ru сообщает, что размещение, которое закончилось 7 июня, вызвало у инвесторов повышенный интерес. Общая сумма поступивших предложений составила 53 миллиарда рублей, превышая объем облигаций в пять раз. Ставка купона, за счет удачно выбранного времени размещения, снизилась в двойном размере: изначально она составляла 8,5-8,65% годовых, а ставкой по итогам стало 8,2%. С 2014 года данный показатель является самым низким среди ценных бумаг корпоративных эмитентов, отмечает глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Источник подчеркнул, что разница в доходности облигаций, ставшая на рынке беспрецедентно низкой, к кривой доходности ОФЗ была зафиксирована на отметке в 37 основных пунктах. Аналитик также оценил профессионализм в работе менеджмента «РусГидро».

Подобная тенденция отражает системное укрепление российского финансового рынка, которое достигается посредством слаженной работы электроэнергетической компании «РусГидро» и ведущих банков на рынке капиталов, отметил председатель правления и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов. Он также дал обещание следовать выбранной политике и добиваться еще большей эффективности госкомпании, которой было оказано столь высокое доверие.

ВТБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили организаторами выпуска ценных бумаг, наряду с участием АБ «Россия». Технически, размещение облигаций произойдет 16 июня 2017 года.