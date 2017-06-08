«Минченко Консалтинг» представил аналитику характерных черт избирательных кампаний, проведенных губернаторами в преддверии осенних региональных выборов в России, пишет издание "Новые Известия". Глава экспертной комиссии Евгений Минченко подчеркнул, что преимущественное количество глав региона будут избираться практически без конкурентной составляющей, поскольку серьезных соперников у них нет. К примеру, в Карелии конкуренцию Артуру Парфенчикову может составить лидер «Яблока» Эмилия Слабунова. Но, по мнению аналитиков, ее участие скорее принесет выборам легитимность, нежели какие-либо проблемы Парфенчикову. Несмотря на традиционное среди кандидатов опоздание с запуском предвыборных кампаний, врио главы Карелии начал активную работу уже в мае. В рамках праймериз были проведены встречи с главами других регионов и секретариатом местных отделений «Единой России». Эксперты «Минченко Консалтинг» обратились к представителям комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью с просьбой оценить по пятибалльной шкале предвыборные кампании кандидатов в главы регионов. Критериями оценивания стали отношения с федеральным центром, местными элитами и публичное позиционирование. По всем обозначенным параметрам Парфенчиков получил твердую четверку.

Наряду с этим, эксперты также достойно оценили работу Парфенчикова по трансляции своей позиции в Интернете. Он занимает лидирующее положение по количеству поддержки в твиттере и в образах позиционирования обозначен как «сильная личность». Такой имидж выстраивается системно и стремительно расширяется, отмечают аналитики. За счет данной тактики Парфенчиков подчеркивает необходимость в развитии современных технологий, дополняя существующий образ сильной личности стремлением к высокотехнологичному будущему и интеллектом. Эксперты уверены, что своим образом Парфенчиков говорит, что пришел с серьезными намерениями превратить республику в современный и преуспевающий регион.