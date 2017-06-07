Напомним, что на годы правления Игоря Пушкарева пришлись самые непростые для Владивостока времена, в том числе период грандиозных строек и подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году, возведения мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский. Неудивительно, что занимавший на тот момент должность главы города Игорь Пушкарев подвергался критике со стороны краевых и федеральных властей, в том числе и со стороны Владимира Путина, который являлся премьером РФ.

В итоге, Владивосток показал себя с лучшей стороны и во время АТЭс-2012, и в ходе Восточных экономических форумов, сообщают Новые Известия.

По версии следственных органов экс-мэр вместе со своим братом Андреем Лушниковым, который возглавлял муниципальное предприятие "Дороги Владивостока", злоупотребляя служебными полномочиями и преследуя корыстные цели, организовал закупку строительных материалов у ГК "Востокцемент". Это, якобы, привело к тому, что муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере 158 миллионов рублей и послужило созданию кредиторской задолженности в размере 800 миллионов рублей. Кроме того, следствие считает, что за содействие преступным планам экс-руководителя города Андрей Лушников получил 1,4 миллиона рублей.

ГК "Востокцемент" также подконтрольна близкому окружению Пушкарева, в том числе и Андрею Лушникову, который был арестован спустя несколько недель после того, как экс-главу Владивостока показательно увели в наручниках. Сюжет о том, как задержанного мэра тащат в самолет появился на всех крупных федеральных каналах. При этом уголовному делу против экс-главы столицы Приморья сразу придали политическую окраску. Причиной послужили непримиримые противоречия между Пушкаревым и губернатором области Владимиром Миклушевским, которому нечего было противопоставить мэру, кроме силовых методов.

Но вопреки ожиданиям губернатора, после задержания Пушкарева его команда не рассыпалась, городские чиновники продолжали четко выполнять свои обязанности. Благодаря их работе столица Приморья выдержала в 2016 году удар тайфуна Лайонрок. Также учебный год, отопительный сезон, выборы прошли без серьезных эксцессов. А в текущем году пост вице-мэра, которое прочили бывшему начальнику регионального управления "Почты России" Андрею Брику, в итоге достался человеку из команды Пушкарева депутату заксобрания Константину Межонову.

Находясь в СИЗО Игорь Пушкарев не теряет надежды на справедливый исход дела. ОН ведет активную общественно-медийную деятельность — через адвокатов завел собственный Интернет-сайт и общается с жителями Владивостока. На сайте были опубликованы некоторые из материалы уголовного дела с комментариями юристов. Эти комментарии нередко становятся темой для обсуждения в блогах и социальных сетях.

Ситуация вокруг губернатора Приморья Владимира Миклушевского усложняется еще и тем, что вслед за Игорем Пушкаревым под следствие попали вице-губернатор Олег Ежов, руководители крупных региональных предприятий, среди которых Александр Мартынов, Игорь Сологуб и Сергей Запорожец, которых назначил глава области, а также советники губернатора Алексей Авершин и Илья Спокойнов.

По словам самого Пушкарева, нынешняя областная власть себя сама дискредитировала. А по мнению политолога Константина Калачева, Пушкарев просто попал под антикоррупционную "гребенку" вместе с другими чиновниками, у которых при обысках нашли коробки с деньгами. У бывшего же мэра Владивостока не нашли ничего. Более того, не так давно следствие вынуждено было признать, что действия Пушкарева не нанесли ущерб муниципальному предприятию, хотя он сам утверждал это не раз с момента своего задержания.