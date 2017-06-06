По данным издания «Комсомольская правда», глава страны подписал указ перед Днем защиты детей. Однако президентскую инициативу раскритиковала организация «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), которая находится под контролем Кургиняна.

В некоторых городах России активисты РВС вышли на одиночные пикеты. Кургинян не сумел вывести на митинги много людей. Акции протеста, прошедшие в Екатеринбурге, Астрахани, Ижевске и Калуге, из-за своей малочисленности остались незамеченными большинством местных СМИ, чиновников и общественников. Однако лояльно настроенная к Кургиняну пресса тут же откликнулась на митинги статьями. Сотрудничающие с Кургиняном журналисты не прислушались к официальной позиции власти, которая заявила, что указ сделает вопросы защиты детства приоритетными в социальной политике ближайших лет.

Как сообщила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко, указ предполагает продление до 2028 года пятилетней Национальной стратегии действий в интересах детей, срок которой истекает в текущем году. Депутат Государственной думы Ольга Духанина подчеркнула, что документ направлен на развитие в РФ дополнительного образования для одаренных детей и совершенствование работы с детьми с ограниченными возможностями.

Несмотря на то, что РВС занимается защитой детства и, исходя из этого, должно поддерживать строительство детских садов и школ, которое будет осуществляться в рамках реализации госпрограммы, организация выступает против указа президента РФ. По информации источника, РВС прислушивается к доводам манипулятора Кургиняна, который через активистов распространяет свои взгляды. Представители организации на митингах требуют от власти передать им документ указа для проведения первичной экспертизы. По всей видимости, Кургинян старается всеми силами привлечь к себе внимание и поднять статус подконтрольной организации, переведя ее из разряда рядовых в "высший эшелон". Однако не будет ли там лишним позабытый политолог, который постоянно занимается поиском внешних и внутренних врагов?