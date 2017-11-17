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17 ноября, пятница
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Происшествия
Мэр города Невинномысска избил подрядчика// 17.11.2017
В Невинномысске Ставропольского края глава города Михаил Миненков из-за недовольства качеством дорожных работ несколько раз ударил подрядчика по лицу, пишет агентство NewsTracker.
По данным издания, Миненков в начале ноября вызывал к себе подрядчиков, чтобы обсудить вопросы ремонта дороги на улице Гагарина. "Мэру не понравилось, что никто не стал красить стойки дорожных знаков. В этот момент субподрядчик Михаил Шевченко начал улыбаться из-за нервов. Миненкову это не понравилось и он ударил мужчину", - говорится в сообщении.
Агентство пишет, что след от удара не проходит уже две недели. Мужчина обращался к медспециалистам, а участковому сказал, что ударился о знак. Об этом его попросили другие участники той встречи.
Однако, по сведениям NewsTracker, этим конфликтом заинтересовалась ФСБ. Отмечается, что извинений от Миненкова не поступило. Также в данный момент администрация никак не прокомментировала случившееся. Есть информация, что пострадавший хочет прекратить заниматься бизнесом.
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