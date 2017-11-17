По данным издания, Миненков в начале ноября вызывал к себе подрядчиков, чтобы обсудить вопросы ремонта дороги на улице Гагарина. "Мэру не понравилось, что никто не стал красить стойки дорожных знаков. В этот момент субподрядчик Михаил Шевченко начал улыбаться из-за нервов. Миненкову это не понравилось и он ударил мужчину", - говорится в сообщении.

Агентство пишет, что след от удара не проходит уже две недели. Мужчина обращался к медспециалистам, а участковому сказал, что ударился о знак. Об этом его попросили другие участники той встречи.

Однако, по сведениям NewsTracker, этим конфликтом заинтересовалась ФСБ. Отмечается, что извинений от Миненкова не поступило. Также в данный момент администрация никак не прокомментировала случившееся. Есть информация, что пострадавший хочет прекратить заниматься бизнесом.